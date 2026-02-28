Soirée concerts Lab’Elles invite… Mistral Palace Valence
Soirée concerts Lab’Elles invite… Mistral Palace Valence vendredi 17 avril 2026.
Soirée concerts Lab’Elles invite…
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : – – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 21:30:00
fin : 2026-04-17 04:00:00
Date(s) :
2026-04-17
LAB’ELLES INVITE… — TECHNO ACID TECHNO INDUSTRIAL TECHNO
Une soirée inédite du collectif Lab’Elles avec un live machines et 3 dj’s set.
Des artistes de la région qui vont faire vibrer le dancefloor all night long !
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Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 81 66 48 69 info@mistralpalace.com
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English :
LAB?ELLES INVITES… ? TECHNO ACID TECHNO INDUSTRIAL TECHNO
A brand-new evening from the Lab?Elles collective, featuring live machines and 3 dj sets.
Local artists to rock the dancefloor all night long!
L’événement Soirée concerts Lab’Elles invite… Valence a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme