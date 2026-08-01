Soirée concerts Gîte des 3 étangs Malvières

Informations pratiques

Malvières

Soirée concerts

Gîte des 3 étangs 7 Le Bourg Malvières Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

avec une boisson offerte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La musique blues, indie du duo Redwood Factory et les succès festifs français du trio L’Air de rien resonneront samedi 22 août au Gîte des 3étangs dès 20h30. Repas, Snack et buvette sur place. 10€ avec une boisson offerte.

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Gîte des 3 étangs 7 Le Bourg Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 02 12 30

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English :

The blues and indie music of the duo Redwood Factory and the festive French hits of the trio L’Air de rien will be performed on Saturday, August 22, at the Gîte des 3 Étangs starting at 8:30 p.m. Meals, snacks, and refreshments available on site. 10? with a free drink.

L’événement Soirée concerts Malvières a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay