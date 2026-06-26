Soirée concerts Salle Agora Montboucher-sur-Jabron
Soirée concerts Salle Agora Montboucher-sur-Jabron samedi 17 octobre 2026.
Montboucher-sur-Jabron
Soirée concerts
Salle Agora Route de Sauzet Montboucher-sur-Jabron Drôme
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 01:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Une soirée festive avec trois univers musicaux à découvrir.
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Salle Agora Route de Sauzet Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes festivalespritlibre@gmail.com
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English :
A festive evening featuring three musical styles to discover.
L’événement Soirée concerts Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-06-26 par Montélimar Tourisme Agglomération
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