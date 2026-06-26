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Soirée concerts Salle Agora Montboucher-sur-Jabron

Soirée concerts Salle Agora Montboucher-sur-Jabron samedi 17 octobre 2026.

Lieu
Salle Agora
Adresse
Route de Sauzet
Ville
26740 Montboucher-sur-Jabron
Département
Drôme
Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
19 19 19

Montboucher-sur-Jabron

Soirée concerts

Salle Agora Route de Sauzet Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 01:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Une soirée festive avec trois univers musicaux à découvrir.
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Salle Agora Route de Sauzet Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   festivalespritlibre@gmail.com

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English :

A festive evening featuring three musical styles to discover.

L’événement Soirée concerts Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-06-26 par Montélimar Tourisme Agglomération

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