Soirée concerts Salle Agora Montboucher-sur-Jabron

Montboucher-sur-Jabron

Soirée concerts

Salle Agora Route de Sauzet Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17 01:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Une soirée festive avec trois univers musicaux à découvrir.

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Salle Agora Route de Sauzet Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes festivalespritlibre@gmail.com

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English :

A festive evening featuring three musical styles to discover.

L’événement Soirée concerts Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-06-26 par Montélimar Tourisme Agglomération