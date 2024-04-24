World CleanUp Day Théâtre de verdure Montboucher-sur-Jabron
Théâtre de verdure Rue saint martin Montboucher-sur-Jabron Drôme
Début : 2026-09-20 10:00:00
World Cleanup Day, appelé aussi journée mondiale du nettoyage de notre planète, est une opération lancée par l'association à but non lucratif Let's do it Foundation, ayant pour objectif la lutte contre la pollution à travers des nettoyages citoyens.
Théâtre de verdure Rue saint martin Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 08 14 mairie.montboucher@montboucher26.fr
English :
World Cleanup Day is an operation launched by the non-profit Let's do it Foundation, with the aim of fighting pollution through citizen cleanups.
