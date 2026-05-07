Kermesse et tombola des écoles Montboucher-sur-Jabron
Kermesse et tombola des écoles Montboucher-sur-Jabron vendredi 19 juin 2026.
Montboucher-sur-Jabron
Kermesse et tombola des écoles
Village de Montboucher-sur-Jabron Montboucher-sur-Jabron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez vous amuser en famille à la kermesse et tombola des écoles.
.
Village de Montboucher-sur-Jabron Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 33 78 00 sou.montboucher@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
come and have fun with your family at the school fair and tombola.
L’événement Kermesse et tombola des écoles Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-05-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montboucher-sur-Jabron (Drôme)
- Florence et la Toscane Salle des fêtes Montboucher-sur-Jabron 29 mai 2026
- Atelier collectif entre femme et atelier mère/fille MJC Loisirs et culture pour tous Montboucher-sur-Jabron 30 mai 2026
- Balade découverte des plantes médicinales, cueillette et remède naturel Montboucher-sur-Jabron 6 juin 2026
- Fête de la MJC MJC Montboucher-sur-Jabron 14 juin 2026
- Fête du village Montboucher-sur-Jabron 26 juin 2026