Art Fusion Festival 2026 Espace Agora Montboucher-sur-Jabron
Art Fusion Festival 2026 Espace Agora Montboucher-sur-Jabron samedi 4 juillet 2026.
Montboucher-sur-Jabron
Art Fusion Festival 2026
Espace Agora 200 route de Sauzet Montboucher-sur-Jabron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez découvrir le festival franco-ukrainien convivial concerts, marché artisanal, ateliers créatifs, défilé, animations familiales, spécialités ukrainiennes, buvette et tombola.
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Espace Agora 200 route de Sauzet Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 36 66 45 lerusik1910@gmail.com
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English :
Come and discover the friendly Franco-Ukrainian festival: concerts, craft market, creative workshops, parade, family entertainment, Ukrainian specialities, refreshment bar and tombola.
L’événement Art Fusion Festival 2026 Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-04-29 par Montélimar Tourisme Agglomération
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