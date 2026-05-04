Fête de la MJC MJC Montboucher-sur-Jabron
Fête de la MJC MJC Montboucher-sur-Jabron dimanche 14 juin 2026.
Montboucher-sur-Jabron
Fête de la MJC
MJC 325 Rue Saint-Martin Montboucher-sur-Jabron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
La MJC de Montboucher sur Jabron vous invite à une journée pleine de sourires, d’animations et de convivialité !
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MJC 325 Rue Saint-Martin Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 49 14 15 mjc.montboucher@gmail.com
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English :
The MJC of Montboucher sur Jabron invites you to a day full of smiles, entertainment and conviviality?
L’événement Fête de la MJC Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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