Fête de la MJC MJC Montboucher-sur-Jabron

Montboucher-sur-Jabron

Fête de la MJC

MJC 325 Rue Saint-Martin Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

La MJC de Montboucher sur Jabron vous invite à une journée pleine de sourires, d’animations et de convivialité !

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MJC 325 Rue Saint-Martin Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 49 14 15 mjc.montboucher@gmail.com

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English :

The MJC of Montboucher sur Jabron invites you to a day full of smiles, entertainment and conviviality?

L’événement Fête de la MJC Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération