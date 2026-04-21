Fête du village Montboucher-sur-Jabron
Fête du village Montboucher-sur-Jabron vendredi 26 juin 2026.
Montboucher-sur-Jabron
Fête du village
Théâtre de Verdure Montboucher-sur-Jabron Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Grande fête du village tout le WE concours de pétanque, laser game, descente de caisses à savons, concerts, feu d’artifice et bal dansant
Descente de caisses à savon le dimanche
Buvette et restauration, tout est sur l’affiche
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Théâtre de Verdure Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 18 46 30 cdf.montboucher26@gmail.com
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English :
Big village festival all weekend: pétanque competition, laser game, soapbox raid, concerts, fireworks and dance
Soapbox raid on Sunday
Refreshments and food, all on the poster
L’événement Fête du village Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération