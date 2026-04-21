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Fête du village Montboucher-sur-Jabron

Fête du village Montboucher-sur-Jabron vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Théâtre de Verdure

Ville : 26740 Montboucher-sur-Jabron

Département : Drôme

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Montboucher-sur-Jabron

Fête du village

Théâtre de Verdure Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Grande fête du village tout le WE concours de pétanque, laser game, descente de caisses à savons, concerts, feu d’artifice et bal dansant
Descente de caisses à savon le dimanche
Buvette et restauration, tout est sur l’affiche
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Théâtre de Verdure Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 18 46 30  cdf.montboucher26@gmail.com

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English :

Big village festival all weekend: pétanque competition, laser game, soapbox raid, concerts, fireworks and dance
Soapbox raid on Sunday
Refreshments and food, all on the poster

L’événement Fête du village Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération

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