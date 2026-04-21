Montboucher-sur-Jabron

Fête du village

Théâtre de Verdure Montboucher-sur-Jabron Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Grande fête du village tout le WE concours de pétanque, laser game, descente de caisses à savons, concerts, feu d’artifice et bal dansant

Descente de caisses à savon le dimanche

Buvette et restauration, tout est sur l’affiche

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Théâtre de Verdure Montboucher-sur-Jabron 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 18 46 30 cdf.montboucher26@gmail.com

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English :

Big village festival all weekend: pétanque competition, laser game, soapbox raid, concerts, fireworks and dance

Soapbox raid on Sunday

Refreshments and food, all on the poster

L’événement Fête du village Montboucher-sur-Jabron a été mis à jour le 2026-04-21 par Montélimar Tourisme Agglomération