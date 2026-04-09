Date et horaire de début et de fin : 2026-04-30 19:00 – 21:00

Gratuit : non prix libre Nous n’imposons pas de tarif, nous laissons spectatrice et spectateur décider de la somme dont elle, il s’acquittera.Vous n’êtes pas obligé·e d’être adhérent·e.

Le jeudi 30 avril prochain de 19h00 à 21h00, La Maison des Femmes Simone De Beauvoir et le Collectif Abolitionniste Nantais – CAN, organisent une conférence-débat féministe à l’occasion des 10 ans de la LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.Programme de la soirée1. Contextualisation2. Temps d’introduction historique et linguistique3. Temps de présentation des modèles juridiques et plus précisément du modèle abolitionniste.“10 ans après” : Parcours de Sortie de Prostitution, limites, attaques, propositions4. «L’exploitation sexuelle des mineur.es » présentation de l’expo de Resonantes5. Présentation du nouveau site du CAN à vocation évolutive- dédié à son exposition » En finir avec la prostitution »: https://efalp.fr/ .6. Table ronde : Fatima Lalem, Javiera Coussieu Reyes, Michelle Meunier, Aline Chitelman, Corinne Provost et d’autres personnes confirmées très prochainement.7. Échanges avec le publicL’exposition de Resonantes « L’exploitation sexuelle des mineur.es » sera visible du 25 au 30 avril à La Maison Des Femmes. Le Collectif abolitionniste nantais : Mouvement du Nid, 44 Vilaines Filles, Femmes Solidaires – comité local Nantes, Émulsion, Collages Radfem Nantes, Zéromacho 44, Les AFFS (Ateliers Femmes et Féminisme), Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA), Alfa (Association Locale des Femmes Algériennes), antenne nantaise de Apel-Égalité, Collectif Femmes-mixité, CGT UD 44, Solidarité Femmes Loire-Atlantique (SFLA), Osez Le Féminisme 44 (OLF44), CIDFF (Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) et Ciné Femmes

Maison des femmes – Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/soiree-10-ans-apres-ou-en-sommes-nous



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