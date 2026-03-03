Soirée conférence Brive La Résistante

Salle du Dojo n°2 Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Les Amis de Malemort en collaboration avec Monsieur François DAVID organisent une soirée conférence sur le thème Brive La Résistante .

Vous pourrez acheter le livre Brive La Résistante et le faire dédicacer par l’auteur (présence de Cultura).

A 20h30 à la salle du Dojo n°2.

Entrée gratuite. .

Salle du Dojo n°2 Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 35 45 22 amisdemalemort@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée conférence Brive La Résistante

L’événement Soirée conférence Brive La Résistante Malemort a été mis à jour le 2026-02-27 par Brive Tourisme