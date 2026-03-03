Soirée conférence Brive La Résistante Malemort
Salle du Dojo n°2 Malemort Corrèze
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Les Amis de Malemort en collaboration avec Monsieur François DAVID organisent une soirée conférence sur le thème Brive La Résistante .
Vous pourrez acheter le livre Brive La Résistante et le faire dédicacer par l’auteur (présence de Cultura).
A 20h30 à la salle du Dojo n°2.
Entrée gratuite. .
Salle du Dojo n°2 Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 35 45 22 amisdemalemort@gmail.com
