Soirée conférence Les rapaces nocturnes Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron

Soirée conférence Les rapaces nocturnes

Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-03-20 18:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Soirée conférence Les rapaces nocturnes à la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron, par le Marais aux Oiseaux.

Sur réservation.

+33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com

English : Conference evening: Nocturnal birds of prey .

Lecture evening Les rapaces nocturnes at the Saint-Pierre d’Oléron media library, by Marais aux Oiseaux.

Reservations required.

