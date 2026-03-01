Soirée conférence Les rapaces nocturnes Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron
Soirée conférence Les rapaces nocturnes Médiathèque Ernest et Louis Lessieux Saint-Pierre-d’Oléron vendredi 20 mars 2026.
Soirée conférence Les rapaces nocturnes
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 18:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Soirée conférence Les rapaces nocturnes à la médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron, par le Marais aux Oiseaux.
Sur réservation.
.
Médiathèque Ernest et Louis Lessieux 3 rue Franck Massé Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 76 55 mediatheque@saintpierreoleron.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conference evening: Nocturnal birds of prey .
Lecture evening Les rapaces nocturnes at the Saint-Pierre d’Oléron media library, by Marais aux Oiseaux.
Reservations required.
L’événement Soirée conférence Les rapaces nocturnes Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes