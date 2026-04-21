Soirée contée à la chapelle Notre-Dame de Vaulry Rue des Talles Vaulry
Soirée contée à la chapelle Notre-Dame de Vaulry Rue des Talles Vaulry vendredi 17 juillet 2026.
Vaulry
Soirée contée à la chapelle Notre-Dame de Vaulry
Rue des Talles Chapelle Notre-Dame de Vaulry Vaulry Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 20:00:00
Date(s) :
2026-07-17
A la chapelle Notre-Dame de Vaulry, l’association les Passeurs d’Histoires de Limoges va semer des histoires, des légendes, des contes et enchanter vos oreilles. .
Rue des Talles Chapelle Notre-Dame de Vaulry Vaulry 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr
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English : Soirée contée à la chapelle Notre-Dame de Vaulry
L’événement Soirée contée à la chapelle Notre-Dame de Vaulry Vaulry a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin