Soirée contée à la chapelle Notre-Dame de Vaulry Rue des Talles Vaulry

Vaulry

Soirée contée à la chapelle Notre-Dame de Vaulry

Rue des Talles Chapelle Notre-Dame de Vaulry Vaulry Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:00:00

fin : 2026-07-17 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17

A la chapelle Notre-Dame de Vaulry, l’association les Passeurs d’Histoires de Limoges va semer des histoires, des légendes, des contes et enchanter vos oreilles. .

Rue des Talles Chapelle Notre-Dame de Vaulry Vaulry 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 09 28 tourisme@montsdulimousin.fr

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English : Soirée contée à la chapelle Notre-Dame de Vaulry

L’événement Soirée contée à la chapelle Notre-Dame de Vaulry Vaulry a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin