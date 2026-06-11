Vaulry

Grand prix cycliste André Raynaud

Vaulry Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 13:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Vaulry va vibrer au rythme du cyclisme à l’occasion du Prix André Raynaud, une épreuve qui rend hommage à André Raynaud, figure emblématique du cyclisme haut-viennois. Né à Cieux en 1904, ce champion d’exception a marqué l’histoire en décrochant le titre de champion du monde de demi-fond sur piste en 1936 à Zurich. Cette année marque le 90ᵉ anniversaire de cet exploit sportif exceptionnel. Près de 120 coureurs sont attendus pour cette journée sportive qui promet de belles batailles dans le bourg de la commune. Programme ACCESS 3-4 + Féminines départ 13h, 5 tours de 12,6 km ; OPEN + ACCESS 1-2 départ 15h15, 7 tours de 12,6 km. Venez encourager les coureurs tout au long d’un circuit exigeant et assister à deux courses particulièrement disputées. Un rendez-vous sportif à ne pas manquer pour célébrer la mémoire d’un champion local et partager une belle fête du cyclisme en Limousin. .

Vaulry 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine tupascal@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand prix cycliste André Raynaud

L’événement Grand prix cycliste André Raynaud Vaulry a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Monts du Limousin