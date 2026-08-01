Informations pratiques

Vaulry

Grande Messe à Notre Dame de Vaulry

Rue des Talles Vaulry Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Clôturez le pèlerinage dans la joie et la ferveur !

Rendez-vous à Notre-Dame de Vaulry pour célébrer la Grande Messe, temps fort de ce pèlerinage, avant de participer à une procession en l’honneur de la Vierge Marie. Un moment de prière, de recueillement et de communion qui se prolongera dans une ambiance fraternelle autour du verre de l’amitié. Venez partager cette belle fête mariale, ouverte à tous, dans un cadre exceptionnel empreint de paix et d’espérance. .

Rue des Talles Vaulry 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 52 30 99 secretariat.notredamedev@gmail.com

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English : Grande Messe à Notre Dame de Vaulry

L’événement Grande Messe à Notre Dame de Vaulry Vaulry a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Monts du Limousin