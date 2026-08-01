Informations pratiques

Vaulry

Pélerinage à Vaulry

Rue des Talles Vaulry Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 16:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Rejoignez-nous pour une journée de pèlerinage placée sous le signe de la foi, du partage et de la convivialité, entre Blond et Vaulry.

Au fil de la marche-rosaire, laissez-vous porter par un temps de prière et de recueillement dans un cadre naturel propice à la méditation. La journée se poursuivra dans un esprit de fraternité avec un repas partagé, avant de célébrer l’Année Saint François d’Assise par une bénédiction des animaux de compagnie.

À la tombée de la nuit, les pèlerins seront invités à participer à une montée aux flambeaux jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Vaulry, suivie d’une veillée d’adoration et de réconciliation. Pour ceux qui le souhaitent, la nuit pourra se prolonger dans l’adoration du Saint-Sacrement.

Une belle occasion de vivre un moment de spiritualité, de rencontre et d’espérance, ouvert à tous. .

Rue des Talles Vaulry 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 52 30 99 secretariat.notredamedev@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pélerinage à Vaulry

L’événement Pélerinage à Vaulry Vaulry a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Monts du Limousin