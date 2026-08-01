Pélerinage à Vaulry Vaulry
samedi 15 août 2026 · Vaulry
Informations pratiques
Vaulry
Pélerinage à Vaulry
Rue des Talles Vaulry Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Rejoignez-nous pour une journée de pèlerinage placée sous le signe de la foi, du partage et de la convivialité, entre Blond et Vaulry.
Au fil de la marche-rosaire, laissez-vous porter par un temps de prière et de recueillement dans un cadre naturel propice à la méditation. La journée se poursuivra dans un esprit de fraternité avec un repas partagé, avant de célébrer l’Année Saint François d’Assise par une bénédiction des animaux de compagnie.
À la tombée de la nuit, les pèlerins seront invités à participer à une montée aux flambeaux jusqu’à la chapelle Notre-Dame de Vaulry, suivie d’une veillée d’adoration et de réconciliation. Pour ceux qui le souhaitent, la nuit pourra se prolonger dans l’adoration du Saint-Sacrement.
Une belle occasion de vivre un moment de spiritualité, de rencontre et d’espérance, ouvert à tous. .
Rue des Talles Vaulry 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 52 30 99 secretariat.notredamedev@gmail.com
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English : Pélerinage à Vaulry
L’événement Pélerinage à Vaulry Vaulry a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Monts du Limousin
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