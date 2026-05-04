Soirée contée par Catherine Lavelle Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord
Soirée contée par Catherine Lavelle Place Jean Moulin Beaumontois en Périgord mardi 11 août 2026.
Beaumontois en Périgord
Soirée contée par Catherine Lavelle
Place Jean Moulin Office de Tourisme Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Envie de vous évader ?
Rejoignez-nous en soirée pour écouter des contes d’ici et d’ailleurs, sous le ciel étoilé de Beaumont-du-Périgord !
Catherine, vous plongera dans des contes pour raconter la création du monde, la venue de la nuit, la naissance du soleil,…
Envie de vous évader ?
Rejoignez-nous en soirée pour écouter des contes d’ici et d’ailleurs, sous le ciel étoilé de Beaumont-du-Périgord !
Catherine, vous plongera dans des contes pour raconter la création du monde, la venue de la nuit, la naissance du soleil, mais aussi pour dire les fées et les diables, les vieilles sur le bord des chemins, et l’amour et encore l’amour…
Elle vous fera voyager aux travers de contes traditionnels, issus de la tradition orale (Japon, Afrique, Europe, Amériques…) aux rythmes de mélodies qu’elle compose sur du Tambour, du Handpan, du Daf, du Ukulélé …
Une soirée à partager en famille !
Se présenter 30 min. avant le début de la visite à l‘Office de Tourisme pour le retrait des billets.
Prévoir un petit plaid .
Place Jean Moulin Office de Tourisme Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12 ot.beaumont@ccbdp.fr
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English : Soirée contée par Catherine Lavelle
Want to get away from it all?
Join us in the evening for tales from near and far, under the starry sky of Beaumont-du-Périgord!
Catherine will immerse you in tales of the creation of the world, the coming of night, the birth of the sun…
L’événement Soirée contée par Catherine Lavelle Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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