Soirée contes à la carte Rue de Tariec Saint-Pabu
Soirée contes à la carte Rue de Tariec Saint-Pabu mardi 14 juillet 2026.
Saint-Pabu
Soirée contes à la carte
Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberioù Saint-Pabu Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Florence Le Dreff vous embarque pour une soirée contes à la carte ou une balade contée. Un moment pour rêver, rire ou frissonner avec des contes et des légendes d’ici ou d’ailleurs, portés par les vents, ou inspirés par les lieux mais toujours remplis de surprises…
Soirée contes à la carte (mardis 21 juillet, 4 août et 18 août) venez choisir une carte, une lettre, un mot et l’histoire sera pour vous.
Balade contée (mardis 14 juillet, 28 juillet et 11 août) le long des sentiers côtiers, une balade contée pour partager un voyage au pays des histoires.
Tout public.
Soirées en plein air, prévoir vêtements chauds, repli possible en intérieur en cas de pluie.
Lieu de RDV : Maison des Abers Ti an Aberioù, rue de Tariec, Saint-Pabu
Sur réservation, durée 1h. .
Rue de Tariec Maison des Abers Ti an Aberioù Saint-Pabu 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 89 75 03
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English :
L’événement Soirée contes à la carte Saint-Pabu a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS
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