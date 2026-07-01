Soirée contes et musique avec le groupe Seahan Route de Barnenez Plouezoc’h

Informations pratiques

Plouezoc’h

Soirée contes et musique avec le groupe Seahan

Route de Barnenez Cairn de Barnénez Plouezoc’h Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:15:00

fin : 2026-07-20 22:30:00

Date(s) :

2026-07-20

L’association les illuminés de la baie vous propose d’investir le cairn de barnenez le temps d’une soirée contée et musicale avec le duo Seahan ! Un moment magique sur un site exceptionnel de plus de 7000 ans d’histoire.

Seahan nous embarque pour un conte musical dans les montagnes irlandaises.

Réservation en ligne obligatoire/ Nombre de places limitées.

Prévoyez vos couvertures, vos coussins, ou vos transats pour vous installer sur la prairie du cairn et/ou vos parapluies selon la météo! Les enfants restent sous l’entière responsabilité de leur parents le temps de leur présence sur le site. Nous vous rappelons qu’il est interdit de monter sur le monument .

En cas de fortes intempéries, l’évènement sera relocalisé dans une salle sur Plouezoc’h.

Malheureusement, l’accès au site n’est pas homologué pour les PMR.

Les places de parking étant limitées, pensez, dans la mesure du possible, à covoiturer! Les chiens ne sont pas autorisés sur le site. .

Route de Barnenez Cairn de Barnénez Plouezoc’h 29252 Finistère Bretagne +33 2 98 67 24 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée contes et musique avec le groupe Seahan Plouezoc’h a été mis à jour le 2026-07-15 par OT BAIE DE MORLAIX