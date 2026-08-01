Soirée Contes et Musique Les Z’Héroïques Chez Philippe et Corinne Araules

Informations pratiques

Araules

Soirée Contes et Musique Les Z’Héroïques

Chez Philippe et Corinne 50 impasse de la Garde Araules Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Contes et musique à partir de 9 ans, participation libre. A l’issue du spectacle, repas partagé avec les plats et boissons apportés par chacun. Durée du spectacle: 1h.

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Chez Philippe et Corinne 50 impasse de la Garde Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 43 87 47 auzelaculture@gmail.com

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English :

Stories and music—for ages 9 and up; admission by donation. After the show, there will be a potluck dinner with food and drinks brought by everyone. Show duration: 1 hour.

L’événement Soirée Contes et Musique Les Z’Héroïques Araules a été mis à jour le 2026-07-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire