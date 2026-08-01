Soirée Contes et Musique Les Z’Héroïques Chez Philippe et Corinne Araules
samedi 22 août 2026 · Chez Philippe et Corinne · Araules
Informations pratiques
Araules
Soirée Contes et Musique Les Z’Héroïques
Chez Philippe et Corinne 50 impasse de la Garde Araules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Contes et musique à partir de 9 ans, participation libre. A l’issue du spectacle, repas partagé avec les plats et boissons apportés par chacun. Durée du spectacle: 1h.
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Chez Philippe et Corinne 50 impasse de la Garde Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 43 87 47 auzelaculture@gmail.com
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English :
Stories and music—for ages 9 and up; admission by donation. After the show, there will be a potluck dinner with food and drinks brought by everyone. Show duration: 1 hour.
L’événement Soirée Contes et Musique Les Z’Héroïques Araules a été mis à jour le 2026-07-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire