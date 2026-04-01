Soirée conviviale Goviller
Soirée conviviale Goviller vendredi 24 avril 2026.
Goviller
Soirée conviviale
56 Grande Rue Goviller Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Nouveau concept, pour votre soirée conviviale, nous vous proposons selon vos envies, 3 instants différents qui composeront ce moment de partage et de découverte.
L’instant Apéro:
planche salaison et fromage locaux accompagnée de mets cuisinés.
L’instant Gourmand:
Fricassée de volaille au cidre et aux pommes et ses accompagnements
L’instant Sucré
Vérines glace vanille maison, meringue, éclats de croquante et sa sauce caramel beurre salé.Tout public
.
56 Grande Rue Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 67 55 47 87 aubergelalorraineperdue@gmail.com
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English :
New concept, for your convivial evening, we propose 3 different moments that will compose this moment of sharing and discovery.
Aperitif:
a selection of local cured meats and cheeses, accompanied by cooked dishes.
Gourmet moment:
Fricassee of poultry with cider and apples and its accompaniments
Sweet moment
Vérines homemade vanilla ice cream, meringue, crunchy bits and salted butter caramel sauce.
L’événement Soirée conviviale Goviller a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DU PAYS DU SAINTOIS