Goviller

Soirée conviviale

56 Grande Rue Goviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Nouveau concept, pour votre soirée conviviale, nous vous proposons selon vos envies, 3 instants différents qui composeront ce moment de partage et de découverte.

L’instant Apéro:

planche salaison et fromage locaux accompagnée de mets cuisinés.

L’instant Gourmand:

Fricassée de volaille au cidre et aux pommes et ses accompagnements

L’instant Sucré

Vérines glace vanille maison, meringue, éclats de croquante et sa sauce caramel beurre salé.Tout public

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56 Grande Rue Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 67 55 47 87 aubergelalorraineperdue@gmail.com

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English :

New concept, for your convivial evening, we propose 3 different moments that will compose this moment of sharing and discovery.

Aperitif:

a selection of local cured meats and cheeses, accompanied by cooked dishes.

Gourmet moment:

Fricassee of poultry with cider and apples and its accompaniments

Sweet moment

Vérines homemade vanilla ice cream, meringue, crunchy bits and salted butter caramel sauce.

L’événement Soirée conviviale Goviller a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DU PAYS DU SAINTOIS