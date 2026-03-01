Soirée coucous Cité scolaire Saint-Louis Châteaulin
Soirée coucous Cité scolaire Saint-Louis Châteaulin samedi 21 mars 2026.
Soirée coucous
Cité scolaire Saint-Louis 63 Grand’Rue Châteaulin Finistère
Début : 2026-03-21 17:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Soirée coucous de l’A.P.Esur place (à partir de 19h) ou à emporter (de 17h30 à 19h30) au restaurant de la cité scolaire Saint-Louis à Châteaulin.
Réservation au 06 30 62 16 02 ou via le QR code sur l’affiche.
Tarifs 12€ la part adulte et 6€ la part enfant. .
Cité scolaire Saint-Louis 63 Grand’Rue Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 6 30 62 16 02
