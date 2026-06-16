Soirée Coupe du Monde Retransmission du Match France-Sénégal L’Épicerie Girondine Martillac
Soirée Coupe du Monde Retransmission du Match France-Sénégal L’Épicerie Girondine Martillac mardi 16 juin 2026.
Martillac
Soirée Coupe du Monde Retransmission du Match France-Sénégal
L’Épicerie Girondine 4B Chemin de la Grange Martillac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Retransmission en direct du Match France Sénégal
Menu spécial
Burger pulled pork
Boisson au choix
Dessert .
L’Épicerie Girondine 4B Chemin de la Grange Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 18 94 57
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English : Soirée Coupe du Monde Retransmission du Match France-Sénégal
L’événement Soirée Coupe du Monde Retransmission du Match France-Sénégal Martillac a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme
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