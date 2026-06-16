Soirée Coupe du Monde Retransmission du Match France-Sénégal L’Épicerie Girondine Martillac mardi 16 juin 2026.

Martillac

Soirée Coupe du Monde Retransmission du Match France-Sénégal

L’Épicerie Girondine 4B Chemin de la Grange Martillac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 21:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Retransmission en direct du Match France Sénégal

Menu spécial

Burger pulled pork

Boisson au choix

Dessert .

L’Épicerie Girondine 4B Chemin de la Grange Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 18 94 57

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English : Soirée Coupe du Monde Retransmission du Match France-Sénégal

L’événement Soirée Coupe du Monde Retransmission du Match France-Sénégal Martillac a été mis à jour le 2026-06-13 par Sud Bordeaux Tourisme