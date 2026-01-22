Soirée crêpes Salle polyvalente Île-Tudy
Soirée crêpes Salle polyvalente Île-Tudy vendredi 17 juillet 2026.
Soirée crêpes
Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-17
Repas de crêpes blé noir, froment et kouign.
Organisé par l’association Un Horizon d’Espoir au profit de la recherche contre le cancer chez l’enfant. .
Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 80 91 81 39
