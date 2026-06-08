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SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE AU COSMO AMERICAN COSMOGRAPH Toulouse

SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE AU COSMO AMERICAN COSMOGRAPH Toulouse mardi 16 juin 2026.

Lieu : AMERICAN COSMOGRAPH

Adresse : 24 Rue Montardy

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Toulouse

SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE AU COSMO

AMERICAN COSMOGRAPH 24 Rue Montardy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

Venez célébrer 10 ans de projection du 7ème art !
Le cinéma American Cosmograph offre une soirée pleine de surprises
Apéro-concert avec Bees Knees Breakfast et diffusion de 3 films en avant-premières (Soudain, Jim Queen, La dernière séance)

Les avants-premières sont sur réservation !

Retrouvez le programme complet sur le site internet de l’American Cosmograph.   .

AMERICAN COSMOGRAPH 24 Rue Montardy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 66 20  cinema@american-cosmograph.fr

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English :

Come and celebrate 10 years of 7th art screenings!

L’événement SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE AU COSMO Toulouse a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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