SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE AU COSMO AMERICAN COSMOGRAPH Toulouse
SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE AU COSMO AMERICAN COSMOGRAPH Toulouse mardi 16 juin 2026.
Toulouse
SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE AU COSMO
AMERICAN COSMOGRAPH 24 Rue Montardy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
Venez célébrer 10 ans de projection du 7ème art !
Le cinéma American Cosmograph offre une soirée pleine de surprises
Apéro-concert avec Bees Knees Breakfast et diffusion de 3 films en avant-premières (Soudain, Jim Queen, La dernière séance)
Les avants-premières sont sur réservation !
Retrouvez le programme complet sur le site internet de l’American Cosmograph. .
AMERICAN COSMOGRAPH 24 Rue Montardy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 66 20 cinema@american-cosmograph.fr
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English :
Come and celebrate 10 years of 7th art screenings!
L’événement SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE AU COSMO Toulouse a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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