[Soirée dansante] Années 80 Espace Guy de Maupassant Offranville
samedi 3 octobre 2026 · Espace Guy de Maupassant · Offranville
Informations pratiques
Offranville
[Soirée dansante] Années 80
Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
L’association des majorettes d’Offranville, les Étoiles Filantes, propose une nouvelle soirée dansante et festive sur le thème des années 80.
Rendez-vous couru des amateurs de convivialité, des danseurs et des gourmands, cette soirée de premier trimestre est devenue une tradition à Offranville.
Ne tardez pas à réserver! .
Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 24 94 53 19 etoilesfilantesoffranville@hotmail.com
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English : [Soirée dansante] Années 80
L’événement [Soirée dansante] Années 80 Offranville a été mis à jour le 2026-06-27 par Seine-Maritime Attractivité
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