[Soirée dansante] Années 80 Espace Guy de Maupassant Offranville

Informations pratiques

Offranville

[Soirée dansante] Années 80

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

L’association des majorettes d’Offranville, les Étoiles Filantes, propose une nouvelle soirée dansante et festive sur le thème des années 80.

Rendez-vous couru des amateurs de convivialité, des danseurs et des gourmands, cette soirée de premier trimestre est devenue une tradition à Offranville.

Ne tardez pas à réserver! .

Espace Guy de Maupassant / Rue Louis Loucheur Offranville 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 24 94 53 19 etoilesfilantesoffranville@hotmail.com

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English : [Soirée dansante] Années 80

L’événement [Soirée dansante] Années 80 Offranville a été mis à jour le 2026-06-27 par Seine-Maritime Attractivité