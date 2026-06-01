Soirée dansante avec le groupe «MONOKINI », Bois du Pouliguen, Le pouliguen

Soirée dansante avec le groupe «MONOKINI » Jeudi 23 juillet, 19h30 Bois du Pouliguen Loire-Atlantique

Menu adulte: 18, Menu enfant: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T19:30:00+02:00 – 2026-07-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T19:30:00+02:00 – 2026-07-23T21:30:00+02:00

« MONOKINI », c’est un aller simple pour les années 60 : Twist, yéyé, rock’n’roll et esprit Salut Les Copains. Aux commandes : quatre musiciens professionnels habitués des grandes scènes qui ont sélectionné avec soin un répertoire 100 % francophone. Au programme : Johnny Hallyday, Eddy Mitchell et les Chaussettes Noires, Sylvie Vartan, France Gall, Nino Ferrer, Françoise Hardy, Serge Gainsbourg… et bien d’autres tubes qui donnent envie de bouger.

Un concert festif, énergique et furieusement dansant. (Voix – guitare – piano – batterie). Dress code conseillé : mini-jupes, pattes d’éléphant et imprimés psychédéliques. Venez twister ! Nombre de places limité.

Au menu : Assiette campagnarde (Finger food/charcuterie/salades variées/fromages) avec 1 boisson incluse. En supplément : Dessert (tarte ou glace) et carte des vins.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour réserver :

en cb : https://ypl.me/R7u/t

sur le site du Comité Municipal des Fêtes

par chèque à adresser à CMDF – 17 rue Jules Benoît – 44510 Le Pouliguen

à la permanence : mercredi 15/07 de 10h30 à 12h30 au local 19 rue du Général Leclerc au Pouliguen.

En cas d’intempéries, la soirée aura lieu à la salle André Ravache, place de la Duchesse Anne.

Bois du Pouliguen Rue Pierre 1er de Serbie 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 99 46 27 »}, {« type »: « email », « value »: « cmdflepouliguen@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://cmdflepouliguen.fr »}] [{« link »: « https://ypl.me/R7u/t »}, {« link »: « https://www.cmdflepouliguen.fr/ »}]

« MONOKINI », c’est un aller simple pour les années 60 : Twist, yéyé, rock’n’roll et esprit Salut Les Copains. Aux commandes : quatre musiciens professionnels habitués des grandes scènes qui ont s… CULTURE LOISIRS