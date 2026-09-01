Informations pratiques

Mers-les-Bains

Soirée dansante Birthday Party

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 22:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Soirée dansante Birthday Party 10 ans.

Music by DJ Pascal.

Entrée gratuite

Soirée dansante Birthday Party 10 ans.

Music by DJ Pascal.

Entrée gratuite .

1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52

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English :

Dance Party: 10th Anniversary Birthday Party.

Music by DJ Pascal.

Free admission

L’événement Soirée dansante Birthday Party Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-25 par DESTINATION LE TREPORT MERS