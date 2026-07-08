UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aiguillon

SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE Aiguillon

samedi 8 août 2026 · Aiguillon

SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE Aiguillon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Stade Louis Jamet
Ville
47190 Aiguillon
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Aiguillon

SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE

Stade Louis Jamet Aiguillon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

A partir de 20h

repas proposé par Les Antchoukis Aiguillonnais
Menu 10€ adulte / 8€ enfant (-de 12 ans)
Poulet grillé Frites Dessert
Réservation au 06 75 81 18 09

DJ set avec DJ Anto

Feu d’artifice tiré par Pyropasson   .

Stade Louis Jamet Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE

L’événement SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE Aiguillon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas

À voir aussi à Aiguillon (Lot-et-Garonne)