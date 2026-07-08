Informations pratiques

Aiguillon

SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE

Stade Louis Jamet Aiguillon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

A partir de 20h

repas proposé par Les Antchoukis Aiguillonnais

Menu 10€ adulte / 8€ enfant (-de 12 ans)

Poulet grillé Frites Dessert

Réservation au 06 75 81 18 09

DJ set avec DJ Anto

Feu d’artifice tiré par Pyropasson .

Stade Louis Jamet Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE

L’événement SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE Aiguillon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas