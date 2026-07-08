SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE Aiguillon
samedi 8 août 2026 · Aiguillon
Informations pratiques
Aiguillon
SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE
Stade Louis Jamet Aiguillon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
A partir de 20h
repas proposé par Les Antchoukis Aiguillonnais
Menu 10€ adulte / 8€ enfant (-de 12 ans)
Poulet grillé Frites Dessert
Réservation au 06 75 81 18 09
DJ set avec DJ Anto
Feu d’artifice tiré par Pyropasson .
Stade Louis Jamet Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE
L’événement SOIREE DANSANTE ET FEU D’ARTIFICE Aiguillon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas
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