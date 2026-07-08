AGENDA · Aiguillon
BEACH RUGBY Aiguillon
samedi 15 août 2026 · Aiguillon
Informations pratiques
Aiguillon
BEACH RUGBY
Plage d’Aiguillon Aiguillon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Beach rugby
Infos pratiques
?Baignade surveillée de 15h à 20h
??Buvette sur place
??Animations et accès à la plage gratuit .
Plage d’Aiguillon Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : BEACH RUGBY
L’événement BEACH RUGBY Aiguillon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas
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