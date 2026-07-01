Informations pratiques

Aiguillon

OLYMPIADES DE L’EAU A LA PLAGE

Plage d’Aiguillon Aiguillon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Olympiades de l’eau

Infos pratiques

?Baignade surveillée de 15h à 20h

??Buvette sur place

??Animations et accès à la plage gratuit .

Plage d’Aiguillon Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : OLYMPIADES DE L’EAU A LA PLAGE

L’événement OLYMPIADES DE L’EAU A LA PLAGE Aiguillon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas