Informations pratiques

Aiguillon

TOURNOI DE VOLLEY A LA PLAGE

Plage d’Aiguillon Aiguillon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Tournoi de volley à la plage pour tous dès 15h

Infos pratiques

Baignade surveillée de 15h à 20h

Buvette sur place

Animations et accès à la plage gratuit .

Plage d’Aiguillon Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine mairie@ville-aiguillon.fr

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English : TOURNOI DE VOLLEY A LA PLAGE

L’événement TOURNOI DE VOLLEY A LA PLAGE Aiguillon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas