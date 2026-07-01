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TOURNOI DE VOLLEY A LA PLAGE Aiguillon

samedi 18 juillet 2026 · Aiguillon

TOURNOI DE VOLLEY A LA PLAGE Aiguillon

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Plage d'Aiguillon
Ville
47190 Aiguillon
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Aiguillon

TOURNOI DE VOLLEY A LA PLAGE

Plage d’Aiguillon Aiguillon Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Tournoi de volley à la plage pour tous dès 15h

Infos pratiques
Baignade surveillée de 15h à 20h
Buvette sur place
Animations et accès à la plage gratuit   .

Plage d’Aiguillon Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   mairie@ville-aiguillon.fr

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English : TOURNOI DE VOLLEY A LA PLAGE

L’événement TOURNOI DE VOLLEY A LA PLAGE Aiguillon a été mis à jour le 2026-07-08 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas

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