Soirée dansante

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-04-03 2026-04-04

Soirées dansantes au Bistrot du Tendos, où vous pourrez savourer une cuisine française authentique avec des plats faits maison et des produits frais préparés quotidiennement.

Soirées à thème tous les vendredis et samedis soirs (réservation conseillée)

– Samedi 21 mars (complet)

– Vendredi 27 mars (avec Dams)

– Samedi 28 mars (avec Yo)

– Vendredi 3 avril (karaoké dansant)

– Samedi 4 avril (complet) .

Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin