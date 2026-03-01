Soirée dansante Fontaine-le-Bourg
Soirée dansante Fontaine-le-Bourg vendredi 27 mars 2026.
Soirée dansante
Route de Tendos Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28 2026-04-03 2026-04-04
Soirées dansantes au Bistrot du Tendos, où vous pourrez savourer une cuisine française authentique avec des plats faits maison et des produits frais préparés quotidiennement.
Soirées à thème tous les vendredis et samedis soirs (réservation conseillée)
– Samedi 21 mars (complet)
– Vendredi 27 mars (avec Dams)
– Samedi 28 mars (avec Yo)
– Vendredi 3 avril (karaoké dansant)
– Samedi 4 avril (complet) .
Route de Tendos Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 7 66 87 96 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée dansante
L’événement Soirée dansante Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
Prochains événements à Fontaine-le-Bourg (Seine-Maritime)
- Course VTT et trail Fontaine-le-Bourg — 12 avril 2026
- Bourguifon’Trail 2026 Fontaine-le-Bourg — 14 juin 2026
- Le Rouen Gravel Tour Fontaine-le-Bourg — 6 septembre 2026