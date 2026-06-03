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Soirée dansante Houlbec-Cocherel

Soirée dansante Houlbec-Cocherel samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Foirail d'Houlbec-Cocherel

Ville : 27120 Houlbec-Cocherel

Département : Eure

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Houlbec-Cocherel

Soirée dansante

Foirail d’Houlbec-Cocherel Houlbec-Cocherel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Entre amis, en famille ou entre voisins, venez profiter d’une ambiance festive et conviviale au cœur du village !

Au programme
-foodtrucks
-buvette tenue par l’association Jacadi Destiné
-DJ pour vous faire danser de 19h à 2h du matin.   .

Foirail d’Houlbec-Cocherel Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie   administratif@houlbec-cocherel.fr

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Houlbec-Cocherel a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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