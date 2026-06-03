Houlbec-Cocherel

Soirée dansante

Foirail d’Houlbec-Cocherel Houlbec-Cocherel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Entre amis, en famille ou entre voisins, venez profiter d’une ambiance festive et conviviale au cœur du village !

Au programme

-foodtrucks

-buvette tenue par l’association Jacadi Destiné

-DJ pour vous faire danser de 19h à 2h du matin. .

Foirail d’Houlbec-Cocherel Houlbec-Cocherel 27120 Eure Normandie administratif@houlbec-cocherel.fr

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English : Soirée dansante

L’événement Soirée dansante Houlbec-Cocherel a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération