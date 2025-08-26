Soirée de clôture Karaoké Les halles Saint-Sever

Soirée de clôture Karaoké Les halles Saint-Sever samedi 20 juin 2026.

Soirée de clôture Karaoké

Les halles 83A place du tribunal Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Pour la fête de la musique Kludo cadets Club fait son show !!

A partir de 18h que vous soyez débutant ou un chanteur chevronné de 7 à 77 ans, venez vous déhancher sur tous les styles de musiques entre amis ou en famille !!

Entrée gratuite.

Pour la fête de la musique Kludo cadets Club fait son show !!

A partir de 18h que vous soyez débutant ou un chanteur chevronné de 7 à 77 ans, venez vous déhancher sur tous les styles de musiques entre amis ou en famille !!

Entrée gratuite. .

Les halles 83A place du tribunal Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 13 10 45 kludocadetsclub@gmail.com

English : Soirée de clôture Karaoké

Kludo Cadets Club puts on a show for the Fête de la Musique!

From 6pm onwards, whether you’re a beginner or a seasoned singer aged 7 to 77, come and sway to all styles of music with friends and family!

Free admission.

German : Soirée de clôture Karaoké

Für die Fête de la Musique macht Kludo cadets Club seine Show!!!

Ab 18 Uhr, ob Sie Anfänger oder ein erfahrener Sänger von 7 bis 77 Jahren sind, kommen Sie und schwingen Sie Ihre Hüften zu allen Musikstilen mit Freunden oder der Familie!!!

Eintritt frei.

Italiano :

Il Kludo Cadets Club organizza uno spettacolo per la Festa della Musica!

A partire dalle 18.00, che siate principianti o esperti cantanti dai 7 ai 77 anni, venite a ballare tutti gli stili musicali con gli amici o la famiglia!

Ingresso libero.

Espanol : Soirée de clôture Karaoké

El Club de Cadetes Kludo organiza un espectáculo para la Fiesta de la Música

A partir de las 18.00 h, tanto si eres principiante como si tienes entre 7 y 77 años, ¡ven a bailar al ritmo de todos los estilos musicales con tus amigos o tu familia!

Entrada gratuita.

L’événement Soirée de clôture Karaoké Saint-Sever a été mis à jour le 2025-08-26 par Landes Chalosse