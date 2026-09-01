Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Soirée de clôture les 30 ans de l’association

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Soirée de clôture les 30 ans de l’association au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.

The Fabelmans à 21h et Le Retour du projectionniste à 21h15. .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : Soirée de clôture les 30 ans de l’association

L’événement Soirée de clôture les 30 ans de l’association Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme