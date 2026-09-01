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AGENDA · Hauteville-sur-Mer

Soirée de clôture les 30 ans de l’association Hauteville-sur-Mer

samedi 26 septembre 2026 · Hauteville-sur-Mer

Soirée de clôture les 30 ans de l’association Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Adresse
34 Avenue de l'Aumesle
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Soirée de clôture les 30 ans de l’association

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Soirée de clôture les 30 ans de l’association au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.
The Fabelmans à 21h et Le Retour du projectionniste à 21h15.   .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

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English : Soirée de clôture les 30 ans de l’association

L’événement Soirée de clôture les 30 ans de l’association Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme

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