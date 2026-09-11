Soirée de clôture Centre d’art image imatge Orthez
samedi 3 octobre 2026 · Centre d'art image imatge · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Soirée de clôture
Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 17:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Lucie Malbéqui vous invite à décrocher collectivement son exposition Ce qui couvre . Ce moment sous forme de performance sera ponctué d’invité·és surprise !
Sur inscription. .
Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 mediation@image-imatge.org
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English : Soirée de clôture
L’événement Soirée de clôture Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn
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