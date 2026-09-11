Soirée de clôture Centre d’art image imatge Orthez

Informations pratiques

Orthez

Soirée de clôture

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 17:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Lucie Malbéqui vous invite à décrocher collectivement son exposition Ce qui couvre . Ce moment sous forme de performance sera ponctué d’invité·és surprise !

Sur inscription. .

Centre d’art image imatge 3 rue de Billère Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 41 12 mediation@image-imatge.org

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English : Soirée de clôture

L’événement Soirée de clôture Orthez a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Coeur de Béarn