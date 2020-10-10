Soirée de Gala Gymnase Épinouze

Épinouze

Soirée de Gala

Gymnase 313 Route de la Gare Épinouze Drôme

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

80ème anniversaire de la Batterie-Fanfare le Réveil d’Epinouze et le 50ème anniversaire des majorettes Les Régates.

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Gymnase 313 Route de la Gare Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 53 89 91 annie.begot@wanadoo.fr

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English :

80th anniversary of the Réveil d’Epinouze brass band and the 50th anniversary of the Les Régates majorettes.

L’événement Soirée de Gala Épinouze a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche