Soirée de Gala Gymnase Épinouze
Soirée de Gala Gymnase Épinouze samedi 13 juin 2026.
Épinouze
Soirée de Gala
Gymnase 313 Route de la Gare Épinouze Drôme
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
80ème anniversaire de la Batterie-Fanfare le Réveil d’Epinouze et le 50ème anniversaire des majorettes Les Régates.
.
Gymnase 313 Route de la Gare Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 53 89 91 annie.begot@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
80th anniversary of the Réveil d’Epinouze brass band and the 50th anniversary of the Les Régates majorettes.
L’événement Soirée de Gala Épinouze a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Épinouze (Drôme)
- Land Art avec Marc Averly, sculpteur Parc de Chandonzet Épinouze 15 juin 2026
- Apéro-vigne au Domaine Brenier Domaine Lionel Brenier Épinouze 2 juillet 2026
- Brunch Vigneron (Domaine Lionel Brenier) Domaine Lionel Brenier Épinouze 19 juillet 2026
- La compagnie Péricard spectacle Hello Épinouze 31 juillet 2026
- Concert Scène ouverte Parc de Chandonzet Épinouze 8 août 2026