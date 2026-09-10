Soirée de jumelage Canillo Arès Place À Weiss Arès
samedi 26 septembre 2026 · Place À Weiss · Arès
Informations pratiques
Arès
Soirée de jumelage Canillo Arès
Place À Weiss Halle du marché Arès Gironde
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Soirée conviviale préparée par l’équipe de Canillo et animée par la banda Los Gaujos et une banda de Canillo.
Menu charcuterie des Pyrénées riz de la montagne crêpes et gateau de Canillo.
Sur réservation (places limitées) 14€. .
Place À Weiss Halle du marché Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Soirée de jumelage Canillo Arès Arès a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Arès
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