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Soirée de jumelage Canillo Arès Place À Weiss Arès

samedi 26 septembre 2026 · Place À Weiss · Arès

Soirée de jumelage Canillo Arès Place À Weiss Arès

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Place À Weiss
Adresse
Halle du marché
Ville
33740 Arès
Département
Gironde
Tarif
14 14 14 Tarif de base plein tarif

Arès

Soirée de jumelage Canillo Arès

Place À Weiss Halle du marché Arès Gironde

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Soirée conviviale préparée par l’équipe de Canillo et animée par la banda Los Gaujos et une banda de Canillo.
Menu charcuterie des Pyrénées riz de la montagne crêpes et gateau de Canillo.

Sur réservation (places limitées) 14€.   .

Place À Weiss Halle du marché Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Soirée de jumelage Canillo Arès Arès a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme d’Arès

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