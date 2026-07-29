Soirée de la peur Lieu-dit Malido Saint-Alban

Informations pratiques

Saint-Alban

Soirée de la peur

Lieu-dit Malido Labyrinthe de malido Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Soirée de la peur, les craintifs sont les bienvenus…Aaaaaaah…

Pôle restauration galettes, côtes de porc, crêpes, boissons… Vous avez la possibilité d’y apporter vos grillades, nous vous préparons les braises…

RESERVATION OBLIGATOIRE POUR LA RESTAURATION UNIQUEMENT

N’oubliez pas votre lampe de poche !

Gratuit pour les -4 ans .

Lieu-dit Malido Labyrinthe de malido Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 56 77 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée de la peur Saint-Alban a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor