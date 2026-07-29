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AGENDA · Saint-Alban

Soirée de la peur Lieu-dit Malido Saint-Alban

mardi 18 août 2026 · Lieu-dit Malido · Saint-Alban

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Lieu-dit Malido
Adresse
Labyrinthe de malido
Ville
22400 Saint-Alban
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Alban

Soirée de la peur

Lieu-dit Malido Labyrinthe de malido Saint-Alban Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Soirée de la peur, les craintifs sont les bienvenus…Aaaaaaah…

Pôle restauration galettes, côtes de porc, crêpes, boissons… Vous avez la possibilité d’y apporter vos grillades, nous vous préparons les braises…

RESERVATION OBLIGATOIRE POUR LA RESTAURATION UNIQUEMENT

N’oubliez pas votre lampe de poche !
Gratuit pour les -4 ans   .

Lieu-dit Malido Labyrinthe de malido Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 56 77 61 

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English :

L’événement Soirée de la peur Saint-Alban a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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