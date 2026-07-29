Soirée de la peur Lieu-dit Malido Saint-Alban
mardi 18 août 2026 · Lieu-dit Malido · Saint-Alban
Informations pratiques
Saint-Alban
Soirée de la peur
Lieu-dit Malido Labyrinthe de malido Saint-Alban Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Soirée de la peur, les craintifs sont les bienvenus…Aaaaaaah…
Pôle restauration galettes, côtes de porc, crêpes, boissons… Vous avez la possibilité d’y apporter vos grillades, nous vous préparons les braises…
RESERVATION OBLIGATOIRE POUR LA RESTAURATION UNIQUEMENT
N’oubliez pas votre lampe de poche !
Gratuit pour les -4 ans .
Lieu-dit Malido Labyrinthe de malido Saint-Alban 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 56 77 61
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English :
L’événement Soirée de la peur Saint-Alban a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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