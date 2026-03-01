Soirée de la Saint-Patrick à Athanor Argentré-du-Plessis
Soirée de la Saint-Patrick à Athanor Argentré-du-Plessis vendredi 20 mars 2026.
Soirée de la Saint-Patrick à Athanor
10 Rue Gustave Eiffel Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20
2026-03-20
Soirée de la Saint-Patrick à Athanor.
Joue de porc à la bière façon Irish Stew
Irish Apple Cake = 16€
Jérôme du groupe les contrepieds
Musique tribale et celtique
Repas préparé par le Bistrot d’Eugène
Réservation au 07.57.51.39.06 ou directement à la brasserie .
10 Rue Gustave Eiffel Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 57 51 39 06
L’événement Soirée de la Saint-Patrick à Athanor Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2026-03-03 par OT VITRE