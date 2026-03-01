Soirée de la Saint-Patrick à Athanor Argentré-du-Plessis

Soirée de la Saint-Patrick à Athanor

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Soirée de la Saint-Patrick à Athanor.

Joue de porc à la bière façon Irish Stew

Irish Apple Cake = 16€

Jérôme du groupe les contrepieds

Musique tribale et celtique

Repas préparé par le Bistrot d’Eugène

Réservation au 07.57.51.39.06 ou directement à la brasserie .

10 Rue Gustave Eiffel Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 57 51 39 06

