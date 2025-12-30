Conte électro Les habits neufs de l’empereur Argentré-du-Plessis

Conte électro Les habits neufs de l’empereur

Au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis, conte électro Les habits neufs de l’empereur de la Compagnie du théâtre de papier, le mardi 5 mai 2026 à 20h30.

Les Habits neufs narre les mésaventures d’un empereur, dont la préoccupation principale est d’être bien habillé.

En nous concentrant sur les mécanismes de la manipulation, nous proposons une forme ludique, propice à la diffusion du mensonge, à l’intérieur duquel le public est intégré. Un conte électro, croisant théâtre et musique électronique, qui explore le rôle du cadre dans sa mission à montrer, à informer et à séduire et qui interroge l’importance accordée au regard de l’autre et à la transformation personnelle et collective qu’il engendre.

A partir de 8 ans.

Durée 50 minutes.

De 5 € à 13 €

Pour acheter ses places, trois possibilités

– À l’accueil de la mairie d’Argentré-du-Plessis aux horaires d’ouverture (chèque, espèces ou carte bancaire)

– Par internet, via le site de la commune (carte bancaire uniquement)

– Au Centre culturel, les soirs de spectacles (dans la limite des places disponibles, chèque, espèces ou carte bancaire). .

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 20 13 22

