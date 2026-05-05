Soirée de lancement autour du recueil de nouvelles « Chevelures », Librairie de Paris, Paris
Soirée de lancement autour du recueil de nouvelles « Chevelures », Librairie de Paris, Paris mardi 5 mai 2026.
Soirée de lancement autour du recueil de nouvelles « Chevelures » Mardi 5 mai, 19h00 Librairie de Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00
Venez découvrir « Chevelures » publié aux Éditions Charleston.
En présence des autrices : Sarah Barukh,Tonie Beha, Adèle Bréau, Nora Bussigny, Jessica Cymerman, Gabrielle Deydier, Dominique Dyens , Alix Girod de l’Ain, Sandrine Roudeix.
Au programme : discussion, signature et verre amical
Entrée libre – Livre en vente sur place.
Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-de-lancement-autour-du-recueil-de-nouvelles-chevelures-1987819406355 »}] [{« link »: « https://lib-de-paris.url.fr/DecouvrirChevelures »}]
Venez découvrir « Chevelures » publié aux Éditions Charleston. En présence des autrices : Sarah Barukh,Tonie Beha, Adèle Bréau, Nora Bussigny, Jessica Cymerman, Gabrielle Deydier, Dominiq … Rencontre-Dédicace
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