Soirée de lancement autour du recueil de nouvelles « Chevelures », Librairie de Paris, Paris

Soirée de lancement autour du recueil de nouvelles « Chevelures » Mardi 5 mai, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-05T19:00:00+02:00 – 2026-05-05T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Chevelures » publié aux Éditions Charleston.

En présence des autrices : Sarah Barukh,Tonie Beha, Adèle Bréau, Nora Bussigny, Jessica Cymerman, Gabrielle Deydier, Dominique Dyens , Alix Girod de l’Ain, Sandrine Roudeix.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-de-lancement-autour-du-recueil-de-nouvelles-chevelures-1987819406355 »}] [{« link »: « https://lib-de-paris.url.fr/DecouvrirChevelures »}]

Venez découvrir « Chevelures » publié aux Éditions Charleston. En présence des autrices : Sarah Barukh,Tonie Beha, Adèle Bréau, Nora Bussigny, Jessica Cymerman, Gabrielle Deydier, Dominiq … Rencontre-Dédicace