Soirée de l’élevage et spectacle équestre d’Élisa Laville Saint-Lô
Soirée de l’élevage et spectacle équestre d’Élisa Laville Saint-Lô mercredi 5 août 2026.
Saint-Lô
Soirée de l’élevage et spectacle équestre d’Élisa Laville
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Rendez-vous le 05 août à partir de 20h dans le hall du pôle hippique de Saint-Lô pour la Soirée de l’élevage et spectacle équestre d’Élisa Laville !
Réservation en ligne.
Nous vous conseillons d’arriver 30min avant le début du spectacle.
Hall du Pôle Hippique de Saint-Lô. .
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 47 25
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English : Soirée de l’élevage et spectacle équestre d’Élisa Laville
L’événement Soirée de l’élevage et spectacle équestre d’Élisa Laville Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô
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