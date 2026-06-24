Soirée de l’élevage et spectacle équestre d’Élisa Laville Saint-Lô mercredi 5 août 2026.

Saint-Lô

Soirée de l’élevage et spectacle équestre d’Élisa Laville

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Rendez-vous le 05 août à partir de 20h dans le hall du pôle hippique de Saint-Lô pour la Soirée de l’élevage et spectacle équestre d’Élisa Laville !

Réservation en ligne.

Nous vous conseillons d’arriver 30min avant le début du spectacle.

Hall du Pôle Hippique de Saint-Lô. .

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 47 25

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English : Soirée de l’élevage et spectacle équestre d’Élisa Laville

L’événement Soirée de l’élevage et spectacle équestre d’Élisa Laville Saint-Lô a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Saint-Lô