Soirée de présentation de la saison culturelle 26/27 Théâtre Millandy Luçon
jeudi 10 septembre 2026 · Théâtre Millandy · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Soirée de présentation de la saison culturelle 26/27
Théâtre Millandy 9 Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Soirée de présentation de la saison culturelle
Avec la participation du groupe Draou’s
Soirée gratuite
Placement libre
Billetterie en ligne sur www.lucon.fr rubrique Se divertir .
Théâtre Millandy 9 Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 16 79 reservations.theatre@lucon.fr
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English :
Cultural Season Kickoff Event
L’événement Soirée de présentation de la saison culturelle 26/27 Luçon a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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