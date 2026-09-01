Soirée de présentation de la saison culturelle 26/27 Théâtre Millandy Luçon

Informations pratiques

Luçon

Soirée de présentation de la saison culturelle 26/27

Théâtre Millandy 9 Rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Soirée de présentation de la saison culturelle

Avec la participation du groupe Draou’s

Soirée gratuite

Placement libre

Billetterie en ligne sur www.lucon.fr rubrique Se divertir .

Théâtre Millandy 9 Rue de l’Hôtel de Ville Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 16 79 reservations.theatre@lucon.fr

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English :

Cultural Season Kickoff Event

L’événement Soirée de présentation de la saison culturelle 26/27 Luçon a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud