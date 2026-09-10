mardi 22 septembre 2026 · Le Diapason - Université de Rennes · Rennes

Informations pratiques

Soirée de présentation des ateliers de pratique artistique Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 22 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Rencontrez les artistes intervenant·es lors de cette soirée de présentation des ateliers.

### **Soirée de présentation des ateliers**

### **de pratique artistique**

**Le service culturel de l’université de Rennes propose des ateliers de pratique artistique et culturelle animés par des artistes professionnels.**

Ils sont ouverts aux étudiant·es de l’Université de Rennes, débutants ou expérimentés. Ils sont gratuits, mais ils demandent sérieux et régularité !

Pour vous aider dans votre choix nous vous proposons de rencontrer les artistes intervenant·es lors de cette soirée de présentation des ateliers.

**► Découvrez les 10 ateliers au** [**programme 25/26**](https://culture.univ-rennes.fr/ateliers-de-pratique-artistique)**.**

**Venez rencontrer les intervenant·es**

► **Mardi 22 septembre 2026 de 18h à 20h au Diapason**

**Ouverture des inscriptions en ligne sur le site du service culturel**

**► Mercredi 23 septembre 2026 à 20h**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-22T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-22T20:00:00.000+02:00

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https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



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