Soirée de présentation des ateliers de pratique artistique Le Diapason – Université de Rennes Rennes
mardi 22 septembre 2026 · Le Diapason - Université de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Soirée de présentation des ateliers de pratique artistique Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mardi 22 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine
Rencontrez les artistes intervenant·es lors de cette soirée de présentation des ateliers.
### **Soirée de présentation des ateliers**
### **de pratique artistique**
**Le service culturel de l’université de Rennes propose des ateliers de pratique artistique et culturelle animés par des artistes professionnels.**
Ils sont ouverts aux étudiant·es de l’Université de Rennes, débutants ou
expérimentés. Ils sont gratuits, mais ils demandent sérieux et régularité !
Pour vous aider dans votre choix nous vous proposons de rencontrer les artistes intervenant·es lors de cette soirée de présentation des ateliers.
**► Découvrez les 10 ateliers au** [**programme 25/26**](https://culture.univ-rennes.fr/ateliers-de-pratique-artistique)**.**
**Venez rencontrer les intervenant·es**
► **Mardi 22 septembre 2026 de 18h à 20h au Diapason**
**Ouverture des inscriptions en ligne sur le site du service culturel**
**► Mercredi 23 septembre 2026 à 20h**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-22T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-22T20:00:00.000+02:00
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https://diapason.univ-rennes.fr/
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68
G.julien
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