Soirée de présentation du festival RéciDives Le Beffroi Dives-sur-Mer
Soirée de présentation du festival RéciDives Le Beffroi Dives-sur-Mer jeudi 4 juin 2026.
Dives-sur-Mer
Soirée de présentation du festival RéciDives
Le Beffroi Esplanade Francis Giffard Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04 21:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Après une présentation des spectacles et temps forts de cette 40ème édition par l’équipe du Sablier, découvrez le spectacle Puppet fight club de la Cie La Pendue.
Après une présentation des spectacles et temps forts de cette 40ème édition par l’équipe du Sablier, découvrez le spectacle Puppet fight club de la Cie La Pendue. .
Le Beffroi Esplanade Francis Giffard Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie
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English : Soirée de présentation du festival RéciDives
After a presentation of the shows and highlights of this 40th edition by the Sablier team, discover the show Puppet fight club by the Cie La Pendue.
L’événement Soirée de présentation du festival RéciDives Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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