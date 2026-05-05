Soirée de projection – Du lisier au coursier – Exporama Cinéma Arvor, Rennes Rennes Dimanche 14 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10,20€; réduit: 8,20€; sortir: 3,50€

La soirée « Du lisier au coursier » propose au cinéma l’Arvor une projection de trois courts-métrages explorant les coulisses des méthodes de production alimentaire et de distribution dites modernes et…

La soirée **Du lisier au coursier** propose une projection de trois courts-métrages explorant les coulisses des méthodes de production et de distribution dites modernes et innovantes.

* Soirée dans le cadre de l’exposition collective **Hors-sol** organisée aux Ateliers du Vent (du 11 juin au 12 juillet 2026)

* Projections de 18h à 20h, suivie d’un pot

* Animation par Ida Guibert, co-commissaire de l’exposition

—

Une traversée désenchantée dans les méandres de la production alimentaire, depuis l’éleveur de porcs des années 70 qui voit ses rêves dilués par la cadence de la porcherie moderne, jusqu’aux robots-agriculteurs et aux soins de milliers de tomates livrés à des entrepôts gérés par IA.

La soirée comprend la projection de (dans l’ordre) :

**Cochon qui s’en dédit, Jean-Louis Le Tacon, 1979, 37 min**

Maxime Duchemin a cru au rêve de la modernité. Convaincu par les promesses de rentabilité d’un plan de financement ambitieux, il a bâti de ses mains un élevage de porcs intensif, un fleuron industriel « hors-sol ». Pour ériger ce complexe de béton et d’acier, il a souscrit un emprunt colossal de six cents mille francs. Sur le papier, tout est mathématique, propre, infaillible : les bêtes grossissent, les traites se remboursent, le progrès assure l’avenir. Mais la réalité et la dette prennent le dessus…

**Agrilogistics, Gerard Ortín Castellví, 2022, 21 min**

Agrilogistics s’intéresse aux récentes transformations technologiques de l’agriculture industrielle contemporaine. Les bulbes de tulipes, les tiges de chrysanthèmes et les tomates en grappe sont traités par des caméras, alimentant des ensembles de données qui régulent leur propre croissance. Le jour, la serre est un dispositif cinématographique, un plateau de tournage automatisé et optimisé pour la production de masse de fruits et de fleurs. La nuit, l’usine s’arrête : sans intérieur ni extérieur, la serre devient une chambre onirique où plantes, animaux et machines forment de nouveaux enchevêtrements.

**Bliss Point, Gerard Ortín Castellví, 2023, 26 min**

Bliss Point nous plonge dans le rythme toujours plus effréné de l’approvisionnement alimentaire et dans l’émergence de nouveaux processus techno-capitalistes. Le film nous guide des « dark kitchens » et des plateaux de publicité alimentaire jusqu’aux entrepôts gérés par l’IA. Un livreur traverse la ville à vélo pour rejoindre une remorque improvisée où des employés retournent des hamburgers. Des robots pilotés par des algorithmes virevoltent à travers un réseau tentaculaire de caisses, tandis que des imprimantes 3D empilent des couches de données générées par ordinateur pour produire des substituts alimentaires. S’inspirant du concept de palatabilité optimale, Bliss Point révèle l’imbrication de l’automatisation et du travail humain, ainsi que les liens entre l’esthétique et la politique de l’alimentation. Avec Future Foods (2020) et Agrilogistics (2022), il complète une trilogie sur les régimes alimentaires scopiques.

—

La soirée est animée par Ida Guibert, co-commissaire de l’exposition.

Avec la présence de Jean-Louis Le Tacon, réalisateur de Cochon qui s’en dédit

Un verre est offert à la sortie de la séance pour prolonger la discussion !

La projection a lieu dans le cadre de l’exposition collective « Hors-sol » organisée du 11 juin au 12 juillet 2026 aux Ateliers du Vent à Rennes. Ouverture les jeudis et vendredis de 16h à 20h et les samedis et dimanches de 14h à 18h. Accès libre et gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-14T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-14T20:00:00.000+02:00

1

https://www.cinema-arvor.fr/tarifs/ 02 99 27 75 56 contact@lesateliersduvent.org https://www.lesateliersduvent.org/

Cinéma Arvor, Rennes 11 rue de Chatillon, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

