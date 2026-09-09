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AGENDA · Sélestat

Soirée death métal Sélestat

vendredi 27 novembre 2026 · Sélestat

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
1 rue du Tabac
Ville
67600 Sélestat
Département
Bas-Rhin
Tarif

Sélestat

Soirée death métal

1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 19:30:00
fin : 2026-11-27 23:30:00

Date(s) :
2026-11-27

Venez assister à la soirée Métal avec trois groupes de death metal sur scène
Venez assister à la soirée death / thrash metal avec trois groupes sur scène  

Warfaith thrash cat metal Nancy 
Exhorted death metal Besançon 
Neural Disorder thrash metal Alsace   .

1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86  evasion@apeicentrealsace.fr

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English :

Join us for Metal Night with three death metal bands on stage

L’événement Soirée death métal Sélestat a été mis à jour le 2026-08-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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