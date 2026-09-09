Soirée death métal Sélestat
vendredi 27 novembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Soirée death métal
1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-27 19:30:00
fin : 2026-11-27 23:30:00
Date(s) :
2026-11-27
Venez assister à la soirée Métal avec trois groupes de death metal sur scène
Venez assister à la soirée death / thrash metal avec trois groupes sur scène
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1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr
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English :
Join us for Metal Night with three death metal bands on stage
L’événement Soirée death métal Sélestat a été mis à jour le 2026-08-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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