Informations pratiques

Sélestat

Soirée death métal

1 rue du Tabac Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-27 19:30:00

fin : 2026-11-27 23:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Venez assister à la soirée Métal avec trois groupes de death metal sur scène

Venez assister à la soirée death / thrash metal avec trois groupes sur scène

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Exhorted death metal Besançon

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1 rue du Tabac Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 03 86 evasion@apeicentrealsace.fr

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English :

Join us for Metal Night with three death metal bands on stage

L’événement Soirée death métal Sélestat a été mis à jour le 2026-08-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme