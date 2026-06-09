Quessoy

Soirée-débat Maîtriser sa consommation d’énergie dans le logement

Salle municipale Hunaudaye Quessoy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Comment réduire votre consommation d’énergie et améliorer la performance énergétique de votre logement ?

Faites le point sur les solutions existantes pour maîtriser vos usages et réduire vos dépenses énergétiques.

Animée par un conseiller de l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc.

Sur inscription .

Salle municipale Hunaudaye Quessoy 22120 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 52 15 70

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English :

L’événement Soirée-débat Maîtriser sa consommation d’énergie dans le logement Quessoy a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor