Informations pratiques

Bagnoles de l’Orne Normandie

Soirée débat Tu bouges assez ? Vraiment?

8 Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Le CMPR de Bagnoles organise une soirée-débat sur les dangers de la sédentarité Tu bouges assez ? Vraiment ? . Cette soirée aura lieu le vendredi 16 octobre à 19h au centre d’animation et de congrès à Bagnoles de l’Orne.

Les maladies chroniques continuent de progresser et nous voulons par cette soirée sensibiliser le jeune public.

Entre écrans, transports, travail assis et habitudes du quotidien, nous sommes tous concernés par la sédentarité… notre mode de vie nous conduit parfois à bouger moins, sans même que nous en ayons conscience.

Sans culpabiliser ni bouleverser nos habitudes, nos intervenants nous donneront des conseils, des astuces et des clés concrètes pour intégrer davantage de mouvement dans notre quotidien et préserver notre santé.

À cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir quatre intervenants de référence dans les domaines de la santé, du sport et de l’éducation

• Pr François CARRE, cardiologue et médecin du sport

• Pr Boris CHEVAL, enseignant-chercheur à l’École Normale Supérieure de Rennes, spécialiste du sport et de l’éducation physique

• Pr Paul MILLIEZ, cardiologue et doyen de la faculté de médecine de Caen

• Dr Jérôme FOUCAULT, cardiologue au CMPR de Bagnoles-de-l’Orne

sur réservation avant le 05/10 places limitées [idecardio@cmpr-bagnoles.com]

tout public dès 8 ans .

8 Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 21 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée débat Tu bouges assez ? Vraiment?

L’événement Soirée débat Tu bouges assez ? Vraiment? Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-08-21 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne