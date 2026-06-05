Soirée débat Tu bouges assez ? Vraiment? Bagnoles de l’Orne Normandie
vendredi 16 octobre 2026 · Bagnoles de l'Orne Normandie
Informations pratiques
Bagnoles de l’Orne Normandie
Soirée débat Tu bouges assez ? Vraiment?
8 Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Le CMPR de Bagnoles organise une soirée-débat sur les dangers de la sédentarité Tu bouges assez ? Vraiment ? . Cette soirée aura lieu le vendredi 16 octobre à 19h au centre d’animation et de congrès à Bagnoles de l’Orne.
Les maladies chroniques continuent de progresser et nous voulons par cette soirée sensibiliser le jeune public.
Entre écrans, transports, travail assis et habitudes du quotidien, nous sommes tous concernés par la sédentarité… notre mode de vie nous conduit parfois à bouger moins, sans même que nous en ayons conscience.
Sans culpabiliser ni bouleverser nos habitudes, nos intervenants nous donneront des conseils, des astuces et des clés concrètes pour intégrer davantage de mouvement dans notre quotidien et préserver notre santé.
À cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir quatre intervenants de référence dans les domaines de la santé, du sport et de l’éducation
• Pr François CARRE, cardiologue et médecin du sport
• Pr Boris CHEVAL, enseignant-chercheur à l’École Normale Supérieure de Rennes, spécialiste du sport et de l’éducation physique
• Pr Paul MILLIEZ, cardiologue et doyen de la faculté de médecine de Caen
• Dr Jérôme FOUCAULT, cardiologue au CMPR de Bagnoles-de-l’Orne
sur réservation avant le 05/10 places limitées [idecardio@cmpr-bagnoles.com]
tout public dès 8 ans .
8 Rue Prof Jacques Louvel Tessé Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 30 21 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée débat Tu bouges assez ? Vraiment?
L’événement Soirée débat Tu bouges assez ? Vraiment? Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-08-21 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
À voir aussi à Bagnoles de l'Orne Normandie (Orne)
- Concert d’orgue seul et cor Bagnoles de l’Orne Normandie 26 août 2026
- Il était une fois la Belle Époque et le Gué aux Biches Quartier Belle Epoque Bagnoles de l’Orne Normandie 29 août 2026
- On s’met sur les rails En selle voyageurs ! Vélo-rail Bagnoles de l’Orne Normandie 29 août 2026
- Spectacle Salut les Sixties Casino Joa Bagnoles de l’Orne Normandie 30 août 2026
- Exposition Denis Lafontaine Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie 31 août 2026